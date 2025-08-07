Indústria de pneus é uma das mais afetadas pelo tarifaço imposto pelos EUA

A exportação de pneus para os Estados Unidos terão taxas entre 25% e 50% e será um dos muitos setores impactados no país. As fábricas do Brasil exportaram pneus de passeio em um total de 4,22 milhões de unidades exportadas nos seis primeiros meses de 2025, sendo 1,45 milhão aos EUA, ou 34% do total. Já os pneus de carga somaram 1,32 milhão de unidades, sendo, destas, 502,8 mil destinadas aos EUA, ou 38% das exportações.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!