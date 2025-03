Influenciador é investigado por supostamente dar bebida alcóolica ao filho de dez anos

Um influenciador digital é investigado pela polícia por publicar vídeos supostamente dando bebida alcoólica ao filho de 10 anos, em Goiás. No vídeo publicado em uma rede social, o barbeiro e influenciador digital Acácio Pereira aparece dirigindo, com o filho no banco do passageiro, que segura um copo que, aparentemente, estava com cerveja. Já em casa, o pai brindou com o filho, que bebeu o que parecia ser uma taça de vinho. De acordo com a polícia, o pai do menino deve ser indiciado pelos crimes de submeter criança a situação de constrangimento e entregar bebida a menor de idade, que juntos, podem resultar em até seis anos de prisão.



