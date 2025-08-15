Logo R7.com
Influenciador Hytalo Santos é preso em São Paulo por suspeita de exploração de menores

Prisão ocorreu em operação conjunta entre a Polícia Civil e a Justiça da Paraíba

JR na TV|Do R7

Foi preso nesta sexta-feira (15), na região metropolitana de São Paulo, o influenciador Hytalo Santos, investigado por suspeita de exploração de menores, em vídeos divulgados na internet. O influenciador estava em uma mansão junto com outras sete pessoas. A audiência de custódia dele deve acontecer amanhã. Foram apreendidos um veículo e oito celulares que vão ser analisados nas investigações. Hytalo Santos e Israel Vicente passaram por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal de São Paulo e no sábado (16) devem se apresentar para a audiência de custódia.

