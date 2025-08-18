Influenciador Hytalo Souza é transferido para Centro de Detenção Provisória em SP

O influenciador Hytalo Souza e o companheiro dele, Israel Vicente, foram transferidos, nesta segunda-feira (18), da cadeia pública de Carapicuíba para o Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, em São Paulo, onde vão cumprir prisão preventiva. Presos por decisão da Justiça da Paraíba, eles são investigados por tráfico de pessoas, exploração sexual e trabalho infantil, após denúncias de adultização e sexualização de crianças e adolescentes divulgadas pelo influenciador Felca. Durante a transferência, Hytalo chegou algemado e aparentando choro. Oito celulares foram apreendidos na casa onde foram detidos. A defesa afirma que vai recorrer da prisão preventiva no Superior Tribunal de Justiça e nega que o casal tivesse planos de fugir do país.



