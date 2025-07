Influenciadora estaria envolvida em suposto esquema de fraudes em vendas pela internet

Dois irmãos, sócios de uma empresa de comércio eletrônico, são investigados por suspeita de fraudes nas vendas pela internet. Só no Rio de Janeiro, a polícia recebeu mais de 700 queixas. Uma influenciadora, com mais de 1,5 milhão de seguidores, estaria envolvida no esquema. Gabriele Santos Silva voltava de uma festa e foi levada para a delegacia por suspeita de maus tratos contra a filha, de 11 anos. A criança estava sozinha, em meio a sujeira e restos de comida, quando os policiais chegaram para fazer buscas, em um imóvel em Vila Velha, Espírito Santo.



