Influenciadores digitais que promoviam jogos de azar são alvos de operação da polícia

Quinze influenciadores digitais entraram na mira da polícia por suspeita de fazerem parte de uma organização criminosa que promovia ilegalmente jogos de azar pela internet. Segundo a investigação, o esquema movimentou mais de R$ 4 bilhões. Um dos investigados é Maurício Martins Junior, conhecido como "Maumau", que promovia jogos para mais de 3,5 milhões de seguidores. O infuenciador estava em uma casa de luxo, em Arujá, região metropolitana de São Paulo, e foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.



