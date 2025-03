Inimigo Íntimo: Mais de 20 milhões de mulheres sofreram algum tipo de violência no Brasil em 2024

A Lei do Feminicídio acaba de completar dez anos no país. Mas esse tipo de crime não para de crescer. São, em média, quatro casos por dia. Só no último ano, mais de 20 milhões de mulheres sofreram algum tipo de violência. A origem ou o desfecho da maior parte dos crimes está no lugar onde a vítima deveria se sentir mais segura: dentro de casa. O assassino é quase sempre o marido, o companheiro, o namorado ou o ex.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!