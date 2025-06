Inmet emite alerta laranja para temperaturas negativas no sul do país

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta laranja para temperaturas negativas no sul do país. Pela manhã houve geada em Alegrete, Rio Grande do Sul. Frio congelante também em Santa Rosa, perto da fronteira com a Argentina. Os carros ficaram cobertos de gelo. A cidade de Bagé registrou a temperatura mais baixa do país: 1,2 graus negativos. Na serra catarinense, os termômetros chegaram a três graus em São Joaquim



