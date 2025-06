INMET emite alerta vermelho de tempestade para todo o RS

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta vermelho de tempestade para municípios do Rio Grande do Sul. Até o momento, as chuvas fortes provocaram danos em pelo menos 33 cidades gaúchas. Um casal morreu depois que o carro em que estavam foi arrastado pela correnteza em candelária, na região do Vale do Rio Pardo. Luiz Rodrigues e Geneci da Rosa estavam a caminho do trabalho.



