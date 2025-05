INMET retira alerta de temporais severos para o RS após dois dias de chuvas intensas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) retirou o alerta de temporais severos para o Rio Grande do Sul após dois dias de chuvas intensas, ventos fortes e mais de 600 raios registrados na região de Santa Maria. Apesar da melhora no tempo, os estragos persistem: em Cachoeira do Sul, duas pessoas foram resgatadas de um carro arrastado pela correnteza, e parte da rodovia alternativa após a destruição de uma ponte nas enchentes de 2023, foi interditada. Em Soledade, cerca de 100 casas perderam telhados, e quedas de energia afetaram quase todos os bairros. Na região metropolitana de Porto Alegre, alagamentos atingiram residências em Guaíba. A Defesa Civil alerta para o risco de inundações, enxurradas e deslizamentos.



