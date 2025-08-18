Inscrições para a Fuvest 2026 começam nesta segunda-feira (18)

As inscrições para a Fuvest 2026 - o vestibular mais concorrido do país - começaram nesta segunda-feira (18) e vão até o dia sete de outubro. Pela primeira vez, os candidatos vão contar com um programa de apoio psicológico exclusivo de preparação para as provas. O atendimento será realizado em conversas virtuais, mediadas por psicólogos da USP. Serão oferecidas até dez mil vagas, com discussões sobre problemas emocionais e estratégias para manter a concentração durante a prova. Depois de confirmar a inscrição, o estudante entra na área do candidato e acessa a aba 'Fuvest Escuta' para agendar.



