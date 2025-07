Inscrições para o CNU terminam neste domingo (20); interessados devem se atentar para sites falsos

As inscrições para o Concurso Público Nacional Unificado, o CNU, terminam neste domingo (20). Entretanto, é preciso atenção: ao procurar informações sobre a prova na internet, nem sempre o primeiro site que aparece na busca é o oficial. Muitos são links patrocinados que levam a páginas falsas, criadas justamente para enganar candidatos apressados. Caso a pessoa pague a taxa de inscrição no lugar errado, ficará fora do concurso, além de sair no prejuízo. Confira os detalhes.



