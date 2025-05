INSS começa a devolver na segunda (26) os descontos indevidos de aposentados e pensionistas

O INSS vai começar a devolver os descontos indevidos de aposentados e pensionistas a partir da próxima segunda (26). Ao todo, serão reembolsados R$ 292 milhões aos beneficiários. Os valores devolvidos são referentes aos descontos do mês de abril. Quem teve o desconto indevido não vai precisar fazer nada para receber o reembolso: o valor será pago junto com o benefício, até o dia 6 de junho.



