Integrantes do Hamas matam palestino que protestou contra o grupo terrorista na Faixa de Gaza

Integrantes do Hamas mataram um palestino que protestou contra o grupo terrorista, na Faixa de Gaza. Segundo a imprensa internacional, Uday Rabie, de 22 anos, foi torturado por integrantes do Hamas. Nesta terça (31), um foguete foi lançado de Gaza contra Israel. Em resposta, o Exército israelense pediu para que a população deixe o norte e o sul do território, onde vão ser realizadas novas ações contra o grupo terroristas.



