Inundações no RS deixam mais de 2,6 mil pessoas fora de casa no estado

Mais de 2,6 mil pessoas estão fora de casa por causa das inundações no Rio Grande do Sul. Cinco rios do estado transbordaram, devido ao grande volume de chuva. O rio Caí ultrapassou em 2,72 metros a cota de inundação. Por causa da água que caiu nas cabeceiras dos rios que chegam até o Caí, que já está transbordando, a Defesa Civil colocou em prática o plano de contingência. Com a medida, cerca de 300 pessoas já foram retiradas de áreas de risco. O nível da água já inundou muitos imóveis.



