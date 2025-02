Investigador é preso suspeito de atuar como traficante de drogas em megaesquema de corrupção

Uma operação da Corregedoria da Polícia Civil e do Ministério Público de São Paulo prendeu um investigador suspeito de atuar como traficante de drogas. Foram apreendidos R$ 3 milhões com um informante que também está preso. Segundo a Corregedoria, esse pode ser o maior esquema de corrupção já visto na polícia. Estariam envolvidos policiais civis que trabalhavam no centro de São Paulo, informantes dos agentes e peritos do Instituto de Criminalística.