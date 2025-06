Irã e Israel voltam a se atacar mesmo após início do cessar-fogo

O anúncio de Donald Trump, feito de madrugada no horário do Oriente Médio, pegou os israelenses de surpresa, mas mesmo depois do início do cessar-fogo, Israel e Irã voltaram a se atacar. Às três da manhã, caças israelenses atacaram alvos militares na capital Teerã. Um dos ataques matou um dos principais cientistas nucleares do Irã. Entre cinco e sete da manhã, o Irã reagiu e lançou 22 mísseis contra Israel. Um deles atingiu um prédio residencial no sul do país, matando quatro pessoas. Mesmo depois do início do cessar-fogo, às dez e meia da manhã, o Irã lançou mais dois mísseis ao norte de Israel, que foram interceptados. Netanyahu afirmou que a ameaça iraniana foi neutralizada e disse que o foco agora é a Faixa de Gaza, onde cinquenta reféns seguem em poder do grupo terrorista Hamas.



