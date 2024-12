Israel afirma que pode expandir guerra contra o Hezbollah caso o cessar-fogo fracasse no Líbano

O governo de Israel indicou a possibilidade de ampliar as operações militares contra o Hezbollah caso o cessar-fogo no Líbano não seja mantido. Dois foguetes do Hezbollah atingiram a região fronteiriça, e Israel respondeu com bombardeios no sul do Líbano. O exército israelense também anunciou a morte de sete terroristas envolvidos na invasão ocorrida em 7 de outubro.