Israel anuncia que abrirá novos corredores de ajuda humanitária em Gaza

Israel anunciou que vai abrir novos corredores de ajuda humanitária em Gaza. Hoje (11), as forças de defesa israelenses destruíram mais uma base terrorista do Hamas. De longe, era possível ver a fumaça no sul da Faixa de Gaza. O exército israelense identificou uma base terrorista em Khan Younis. As imagens mostram os soldados avançando por terra, após o bombardeio. Eles encontraram um túnel de um quilômetro que era usado pelo Hamas. A estrutura foi destruída.



