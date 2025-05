Israel anuncia que controlará a maior parte da Faixa de Gaza dentro de dois meses

Israel anunciou nesta segunda-feira (26) que em dois meses vai controlar a maior parte da Faixa de Gaza. A meta é controlar pelo menos 75% do território palestino em até dois meses. A operação pretende eliminar o Hamas em Gaza para evitar a reestruturação do grupo. O Hamas teria aceitado uma proposta de cessar-fogo em Gaza, com a promessa de libertar 10 reféns em duas etapas e uma trégua de 70 dias, mas Israel afirmou que os termos do acordo, que incluíam o fim das operações militares em Gaza, são inaceitáveis. Na capital de Israel, foi realizada a tradicional Marcha das Bandeiras. O evento celebra o "Dia de Jerusalém", que comemora a ocupação da parte oriental da cidade por Israel durante a Guerra dos Seis Dias, em 1967.



