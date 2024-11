Israel ataca alvos ligados ao financiamento do Hezbollah no Líbano

Nesta segunda-feira (21), Israel atacou alvos ligados ao financiamento do grupo terrorista Hezbollah, no Líbano. O porta-voz das forças armadas afirmou que Israel localizou um bunker do grupo no subsolo de um hospital em Beirute. No local, haveria ouro e milhões de dólares escondidos. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, viajou para o Oriente Médio para negociar um cessar-fogo na Faixa de Gaza.