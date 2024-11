Israel ataca centros terroristas no Líbano e na Síria

Nesta quinta (14), Israel atacou centros terroristas no Líbano e na Síria. Os bombardeios aéreos atingiram o subúrbio da capital síria, a fumaça pode ser vista de longe. Um porta-voz do Exército israelense disse que a ofensiva foi contra a Jihad Islâmica, que mantinha centros de comando nesses locais. Israel afirma que a Jihad Islâmica fornece assistência tanto ao Hezbollah no sul do Líbano quanto ao Hamas, na Faixa de Gaza.