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Líder supremo do Irã ordena que urânio enriquecido permaneça no país

Autoridades acreditam que enviar material para o exterior pode deixar território mais vulnerável

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Representantes paquistaneses revelaram que Teerã endureceu sua posição contra uma exigência dos Estados Unidos.

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