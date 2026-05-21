Líder supremo do Irã ordena que urânio enriquecido permaneça no país
Autoridades acreditam que enviar material para o exterior pode deixar território mais vulnerável
Representantes paquistaneses revelaram que Teerã endureceu sua posição contra uma exigência dos Estados Unidos.
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