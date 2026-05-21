Petrolífera dos Emirados Árabes alerta para extensão da crise no estreito de Ormuz

A empresa estatal de petróleo dos Emirados Árabes Unidos alertou que o fluxo total de petróleo pelo Estreito de Hormuz só deve retornar entre o primeiro e o segundo trimestre de 2027.



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