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Petrolífera dos Emirados Árabes alerta para extensão da crise no estreito de Ormuz

Fluxo total da rota só deve retornar no primeiro ou segundo semestre de 2027

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A empresa estatal de petróleo dos Emirados Árabes Unidos alertou que o fluxo total de petróleo pelo Estreito de Hormuz só deve retornar entre o primeiro e o segundo trimestre de 2027.

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