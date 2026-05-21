Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Trump diz que situação com Irã pode se agravar rapidamente

Paquistão tenta intensificar esforços de diplomacia, enquanto Teerã avalia nova proposta dos EUA

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O presidente Donald Trump declarou que está disposto a aguardar alguns dias pela resposta ao acordo de paz com o Irã, suspendendo uma nova ofensiva.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Irã
  • Paquistão
  • estados-unidos
  • donald-trump

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.