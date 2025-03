Israel atinge alvos do Hezbollah no Líbano em resposta a novos ataques do grupo terrorista

Israel voltou a ser alvo de ataques que partiram do Líbano. Em resposta, o exército israelense atingiu alvos terroristas na capital Beirute, como armazéns de drones do Hezbollah. Este foi o primeiro bombardeio contra a capital libanesa desde que o cessar-fogo entrou em vigor, em novembro do ano passado. Depois da invasão em Israel, em sete de outubro de 2023, o Hezbollah se aliou ao Hamas. Bombardeios também foram registrados no sul do Líbano, a cerca de 40 quilômetros da fronteira com Israel.



