Israel deve receber na quinta (20) os corpos de quatro reféns mortos pelo Hamas na Faixa de Gaza

Israel deve receber, na próxima quinta (20), os corpos de quatro reféns que morreram em poder do Hamas na Faixa de Gaza. O Jornal da Record acompanhou a rotina de operadores de tanques em um centro de treinamento do exército, no sul do país. Por lá, os militares estão em constante preparação para possíveis operações.



