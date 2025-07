Israel envia nova proposta de cessar-fogo ao Hamas e aguarda resposta

O primeiro-ministro de Israel garantiu hoje (2) que vai libertar os reféns e acabar com os terroristas da Faixa de Gaza. Uma nova proposta de cessar-fogo foi enviada ao Hamas, que ainda não respondeu. O primeiro ministro Benjamin Netanyahu disse que Israel vai atingir os dois objetivos na guerra em Gaza: o retorno dos reféns e a derrota completa do grupo terrorista Hamas. A declaração do prêmie foi vista como uma resposta às críticas de que isso seria impossível.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!