Israel libera a entrada de caminhões com ajuda humanitária na Faixa de Gaza

O corpo do funcionário da embaixada israelense que foi morto nos Estados Unidos vai ser levado nesta sexta-feira (23) para Israel. O israelense Yaron Lischinsky e a namorada dele, a americana Sarah Milgrim, foram mortos a tiros no museu judáico na quarta-feira (21), em Washington. O atirador gritou palavras a favor da Palestina quando foi preso.



