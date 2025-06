Israelenses deixam casas para se proteger em abrigos antibomba em shoppings e estações de metrô

Com os ataques diários do Irã contra Israel, as autoridades orientam a população a procurar abrigos antibomba. Os chamados bunkers são construídos embaixo de prédios e também nas ruas. Mas, muitas vezes, há regiões em que esses locais seguros ficam mais afastados. Por isso, moradores têm deixado as próprias casas para ficar em shoppings, estações de metrô e até hotéis, pagos pelo governo.



