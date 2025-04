Jair Bolsonaro passa a consumir água, chá e gelatina por via oral nesta segunda (28)

O ex-presidente Jair Bolsonaro passou a consumir nesta segunda-feira (28) água, chá e gelatina por via oral. Porém, segundo boletim médico, segue recebendo calorias e nutrientes diretamente na veia. Apesar da melhora progressiva, Bolsonaro permanece internado na UTI de um hospital particular de Brasília, sem previsão de alta. O ex-presidente está sem dor e febre, e faz sessões de fisioterapia motora para reabilitação após ter sido submetido a cirurgias no abdômen há mais de duas semanas.



