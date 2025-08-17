Jair Bolsonaro sai da prisão domiciliar pela primeira vez para fazer exames médicos em hospital

O ex-presidente Jair Bolsonaro saiu da prisão domiciliar pela primeira vez neste sábado (16) para fazer exames médicos num hospital em Brasília. Bolsonaro chegou à unidade de saúde por volta de nove da manhã acompanhado por agentes da Secretaria de Administração Penitenciária. Um grupo de apoiadores o esperava no local. Ele passou por uma bateria de exames, entre eles endoscopia, ultrassonografia e ecocardiograma.



