Jair Bolsonaro sai da prisão domiciliar pela primeira vez para fazer exames médicos em hospital

Ex-presidente passou por uma bateria de exames, entre eles endoscopia, ultrassonografia e ecocardiograma

JR na TV|Do R7

O ex-presidente Jair Bolsonaro saiu da prisão domiciliar pela primeira vez neste sábado (16) para fazer exames médicos num hospital em Brasília. Bolsonaro chegou à unidade de saúde por volta de nove da manhã acompanhado por agentes da Secretaria de Administração Penitenciária. Um grupo de apoiadores o esperava no local. Ele passou por uma bateria de exames, entre eles endoscopia, ultrassonografia e ecocardiograma.

