Jogador do Red Bull Bragantino que sofreu acidente de carro passa por novos exames em Ribeirão Preto

Pedro Severino, jogador da base do Red Bull Bragantino, passou por novos exames em um hospital particular de Ribeirão Preto, para onde foi transferido. O boletim médico divulgado aponta que o jovem de 19 anos apresentou reflexos que apontam atividade cerebral. Ele segue em estado grave, mas estável na UTI. Na cidade de Americana, onde recebeu os primeiros atendimentos, a equipe médica chegou a iniciar o protocolo referente a morte cerebral. Mas o atleta tossiu, o que interrompeu o processo.



