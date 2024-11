Jogo que garantiu retorno do Santos à Série A é marcado por confrontos dentro e fora do estádio

O jogo entre Coritiba e Santos, nesta segunda (11), registrou brigas e confusão. Após a vitória, o Peixe voltou à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. A confusão começou no setor da torcida visitante. Em seguida, brigas também aconteceram na área de sócios do Coritiba. Um grupo de santistas, que estava do lado de fora, teria tentado invadir o estádio. A polícia precisou intervir e também impediu a saída de outros torcedores.