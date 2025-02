Jorge Garanho é condenado a 20 anos de prisão por matar Marcelo Arruda, tesoureiro do PT

O ex-policial penal, Jorge Garanho, foi condenado a 20 anos de prisão por matar Marcelo Arruda, tesoureiro do PT no Paraná em 2022. A vítima foi morta a tiros durante a festa de aniversário, que tinha como tema o presidente Lula. O julgamento do crime, que aconteceu em Foz do Iguaçu, durou três dias e terminou na tarde desta quinta (13). Garanho foi condenado por homicídio duplamente qualificado, motivo fútil e perigo comum.



