Jorge Valdivia, ex-jogador do Palmeiras, é preso acusado de abuso sexual no Chile A denúncia foi confirmada pelo Ministério Público do Chile, depois que a suposta vítima fez exame de corpo de delito

