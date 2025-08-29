Jornal da Record mostra com exclusividade prisão de um dos suspeitos de roubar motos de luxo em SP
Até agora, dez suspeitos foram detidos
Investigadores conseguiram chegar até os integrantes de uma quadrilha que roubava motos de luxo em São Paulo. Os criminosos agiam sempre em grupo e aos fins de semana. O Jornal da Record mostra com exclusividade a prisão de um dos suspeitos. Ele tem apenas 18 anos e foi preso na casa dos pais.
Os criminosos agiam aos fins de semana e sempre em grupo para dificultar a reação das vítimas. A ousadia era tanta que dois assaltos ocorreram a menos de 500 metros de uma delegacia.
Uma câmera de segurança flagrou um dos assaltos. Seis criminosos cercam o piloto e em poucos segundos levam a moto e os objetos pessoais. Em outro roubo, eles agem da mesma maneira: um dos assaltantes não conseguia dar a partida e ainda pediu a ajuda da vítima. De acordo com a polícia, o rapaz que não conseguia ligar a moto é Washington, preso nesta quinta-feira (28).
