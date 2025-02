Jornalista é assassinada pouco depois de deixar delegacia que protege vítimas de violência, em MS

Vanessa Ricarte, de 42 anos, foi morta pelo ex-noivo pouco depois de denunciar o agressor. Ela foi atacada com uma faca dentro de casa. Caio Nascimento, de 35 anos, está preso. O Ministério das Mulheres cobriu esclarecimentos da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul sobre o caso. Conforme protocolos de avaliação de risco, Vanessa não poderia ter deixado a delegacia sem uma escolta.



