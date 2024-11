JR Dinheiro: Saiba como economizar e ficar longe das tentativas de golpe na Black Friday

A Black Friday deste ano será no dia 29 de novembro e é preciso ficar de olho nas tentativas de golpe. Em 2023, a maior queixa dos consumidores foi a compra em sites falsos, com mais de 12 mil reclamações. Visualmente, o site falso se parece muito com o verdadeiro, mas o endereço, às vezes, tem uma letra invertida, ou uma pequena alteração. Por isso, verifique o endereço com atenção. Quanto aos métodos de pagamento, desconfie de sites que aceitam apenas boleto e Pix.