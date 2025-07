JR Dinheiro: Saiba como reaver os valores descontados ilegalmente dos beneficiários do INSS

A devolução dos valores descontados indevidamente em benefícios do INSS deve começar a ser feita no dia 24 de julho. As devoluções serão feitas em acordos de ressarcimento. O INSS vai apresentar uma proposta com o valor corrigido pelo IPCA em parcela única. Caso o beneficiário faça a adesão, o valor será depositado na mesma conta em que a pessoa recebe o benefício. Como a adesão é o primeiro passo, é importante saber como consultar e analisar a proposta. Confira!



