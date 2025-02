JR mostra cenário de destruição após chuvas na zona norte de São Paulo

Na zona norte de São Paulo, as enchentes danificaram várias residências, forçando moradores a retirar móveis para as ruas. Dois veículos foram tombados pela força da água. Uma residência abriga uma senhora que depende de sonda para alimentação, enfrentando complicações extras. Portões e móveis foram levados, dispersos pelas ruas. Em outro caso, um casal de idosos, ambos com 80 anos, teve que buscar refúgio no telhado para pedir socorro. Os moradores seguem aguardando assistência enquanto realizam a limpeza das propriedades afetadas pela enchente.