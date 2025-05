Juan Pablo Guanipa, líder da oposição, é preso por conspiração e terrorismo na Venezuela

Os Estados Unidos pediram a libertação de presos políticos na Venezuela e reforçaram o apoio à democracia no país. Na sexta (23), o líder da oposição venezuelana, Juan Pablo Guanipa, foi preso sob acusação de conspiração e terrorismo. Ele estava escondido desde a eleição presidencial do ano passado, quando o presidente Nicolás Maduro foi reeleito. A oposição diz que houve fraude.



