Julgamento de PM acusado de matar Leandro Lô é cancelado após discussão entre advogados e promotoria

O julgamento do policial militar acusado de matar o campeão mundial de jiu jitsu, Leandro Lô foi cancelado depois de uma discussão entre os advogados de defesa, os assistentes de acusação e a promotoria. Com a suspensão da sessão, o novo julgamento foi remarcado para os dias 12, 13 e 14 de novembro.



