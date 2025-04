Justiça brasileira registra mais de 500 mil processos por problemas com passagens aéreas

Nos últimos cinco anos, a justiça brasileira registrou mais de 500 mil processos por problemas com passagens aéreas. Em São Paulo , uma família conseguiu reaver R$ 47 mil em passagens após a mãe ser diagnosticada com câncer. Sem entrar em acordo com a agência de viagens, a família precisou recorrer à justiça e foi ressarcida seis meses depois. Especialistas explicam que dificuldades em resolver problemas diretamente com as companhias aéreas aumentam o volume de ações judiciais. A Associação Brasileira das Empresas Aéreas afirma que o Brasil concentra 98,5% das ações mundiais no setor, gerando um custo elevado para as empresas.



