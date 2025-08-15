Justiça da Paraíba autoriza novas buscas e apreensões em imóveis do influenciador Hytalo Santos

A Justiça da Paraíba autorizou novas buscas e apreensões em imóveis do influenciador Hytalo Santos. Com a decisão, o companheiro dele, também passou a ser investigado no processo de exploração de menores. Os imóveis ficam em João Pessoa. Nas buscas da última quarta-feira (13), em um condomínio de luxo, ninguém foi encontrado. As imagens mostram a casa do influenciador trancada e vazia. Horas depois, um veículo adesivado com as iniciais de Hytalo Santos foi localizado em outro bairro. Ele é investigado por suspeita de exploração de menores, em vídeos divulgados na internet. Os perfis dele, nas redes sociais, estão bloqueados. A nova defesa de Hytalo Santos afirmou que ele é inocente e que está disposto a colaborar com a Justiça. Disse ainda que o influenciador estava no estado de São Paulo, durante a operação da polícia, para compromissos profissionais.



