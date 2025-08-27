Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Justiça de Pernambuco mantém prisão de homem suspeito de ameaçar o influenciador Felca

Cayo Lucas dos Santos é apontado como um dos responsáveis por ameaças a Felca após denúncias

JR na TV|Do R7

A justiça de Pernambuco manteve a prisão do homem suspeito de ameaçar o influenciador Felca. Cayo Lucas dos Santos foi preso nesta segunda-feira (25), em Olinda. Ele é apontado como um dos suspeitos de ameaçar o influenciador Felca, após ele denunciar comportamentos que ajudavam pedófilos a trocar arquivos nas redes sociais. Cayo também é suspeito de invadir sistemas do poder público e obter dados sigilosos.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Felca
  • Justiça
  • Lucas
  • Pernambuco
  • PlayPlus
  • RecordPlus
  • Redes sociais

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.