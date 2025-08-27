Justiça de Pernambuco mantém prisão de homem suspeito de ameaçar o influenciador Felca

A justiça de Pernambuco manteve a prisão do homem suspeito de ameaçar o influenciador Felca. Cayo Lucas dos Santos foi preso nesta segunda-feira (25), em Olinda. Ele é apontado como um dos suspeitos de ameaçar o influenciador Felca, após ele denunciar comportamentos que ajudavam pedófilos a trocar arquivos nas redes sociais. Cayo também é suspeito de invadir sistemas do poder público e obter dados sigilosos.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!