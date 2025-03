Justiça do Rio analisa se manterá prisão de suspeito de sequestrar a filha de 8 anos

A Justiça do Rio de Janeiro vai analisar, neste sábado (22), se mantém a prisão de um homem suspeito de sequestrar e manter a filha, de 8 anos, em cárcere privado. A menina, que morava em Santa Catarina com a mãe, estava desaparecida desde o início do mês e foi encontrada em uma comunidade carioca. O suspeito é Anderson Rafael Hasse. Desde 2023, ele não tinha a guarda da criança devido a uma acusação de alienação parental. A denúncia era de que o pai manipulava a filha contra a mãe. Ele afirma que precisou desaparecer para manter a menina segura. A mãe nega as acusações.



