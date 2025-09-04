Justiça Federal torna réus nove acusados de fraude na compra de respiradores no Pará

No Pará, a Justiça Federal tornou réus nove acusados de fraude na compra de respiradores durante a pandemia de covid-19. Entre os denunciados estão ex-secretários de governo. De acordo com o Ministério Público, a compra totalizou R$ 50 milhões. As denúncias incluem fraude em licitação, superfaturamento, corrupção e associação criminosa.

Entre os denunciados, estão o ex-chefe da Casa Civil Parsifal de Jesus Pontes; o ex-titular da secretaria de estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) Alberto Beltrame; o ex-secretário adjunto de gestão administrativa da Sespa Peter Cassol Silveira; e outros seis réus.

A denúncia, apresentada pelo MPF à justiça em fevereiro de 2025, aponta a existência de um esquema criminoso que envolve agentes públicos de alto escalão, empresários e intermediários.

