Justiça italiana mantém Carla Zambelli presa até o final do processo de extradição para o Brasil

A justiça italiana decidiu nesta quinta-feira (28) que vai manter a deputada federal Carla Zambelli presa até o final do processo de extradição para o Brasil. Segundo a corte de apelações de Roma, há "grau máximo" de risco de ela fugir e os laudos médicos indicam que a parlamentar tem condições de ficar na cadeia. Zambelli está presa em uma penitenciária feminina na capital italiana desde 29 de julho. Ela foi considerada foragida quando fugiu para a Itália, depois de ser condenada a dez anos de prisão por invasão do sistema do conselho nacional de justiça. A defesa informou que vai recorrer à suprema corte italiana.



