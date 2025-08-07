Justiça torna réu ex-jogador de basquete preso por espancar a namorada dentro de elevador

A Justiça tornou réu o ex-jogador de basquete que foi preso por espancar a namorada, dentro de um elevador, em Natal. Igor Pereira Cabral vai responder por tentativa de feminicídio. O processo está em segredo de Justiça. O ex-atleta está preso numa cadeia em Ceará-Mirim (RN). Ele disse que foi agredido na prisão e agora está numa cela isolada. A namorada passou por cirurgia no rosto.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!